Usain Bolt correría en los relevos de los 400 metros junto a Cristiano, Mbappé y Bale

Previo a la gala de entrega de los premios The Best, Usain Bolt fue cuestionado sobre su pasión por el futbol y sobre una eventual carrera de relevos. Al momento de preguntarle sobre a qué futbolistas elegiría para una carrera de 400 metros planos en relevos, el velocista más rápido de la historia no dudó en elegir a Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe y Gareth Bale como parte de su equipo.

"¿Qué futbolistas serían mi equipo para una carrera 4×100? Sin duda alguna Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Gareth Bale", respondió el hombre de los récords mundiales y olímpicos,

Sobre su breve paso como jugador, Usain Bolt señaló que lo disfrutó y al ser cuestionado sobre si hubiera cambiado antes el atletismo por el futbol, no dudó en dar su contundente respuesta.

"Es difícil de decir. A pesar de lo que me encanta el futbol, no me arrepiento de nada, porque mi carrera en el atletismo me ha traído muchos éxitos. No cambiaría nada. Me encanta jugar futbol, pero a mi edad, y con todos mis demás compromisos, era difícil dedicarle el tiempo necesario para tener éxito profesionalmente", explicó en la entrevista.

