Premios The Best ¿Dónde y a qué hora ver la entrega?

Este lunes 23 de septiembre se llevará a cabo una edición más de la entrega de los Premios The Best que otorga la FIFA. Como cada año, el máximo organismo del futbol a nivel mundial elige una sede, la cual en esta ocasión es Milán, Italia y será testigo de un nuevo monarca elegido como mejor jugador del año.

Los premios que se entregarán este lunes serán los siguientes: Mejor jugador FIFA, mejora jugadora FIFA, Entrenador del futbol masculino y entrenador del futbol femenino. La terna de finalistas a mejor jugador de la FIFA la conforman Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Virgil Van Dijk.

Mientras que las otras categorías están conformadas por los siguientes finalistas: Mejor jugadora FIFA- Lucy Bronze, Alex Morgan y Megan Rapinoe.

Mejor entrenador futbol masculino – Pep Guardiola, Jurgen Klopp y Mauricio Pochettino.

Mejor entrenador futbol femenino- Jill Ellis, Phil Neville y Sarina Wiegman.

Cabe resaltar que Cristiano Ronaldo buscará su tercer premio The Best, pues anteriormente se ha hecho acreedor del mismo en las ediciones de 2016 y 2017. Por su parte, Lionel Messi y Virgil Van Dijk aspiran a recibir su primer galardón. Siendo el defensor holandés el principal favorito tras ser nombrado como el mejor jugador de la pasada temporada de la Premier League y de la UEFA, esto tras conseguir la Champions League con el conjunto del Liverpool.

Es por ello que aquí te dejamos las mejores opciones para que no te pierdas la gala de entrega de los premios The Best

Fecha: Lunes 23 de septiembre

Horario: 12:30 horas, tiempo del centro de México

Canales de transmisión: ESPN / TUDN / Aquí en PUBLISPORT te mantendremos al tanto de las mejores acciones del encuentro.

