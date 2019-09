Miguel Herrera molesto tras distracciones que impidieron triunfo ante Querétaro

El técnico de América, Miguel Herrera, expresó su molestia por el empate ante Querétaro, ya que consideró que siguen con distracciones que el rival aprovecha y refleja en el marcador.

“Desconcentraciones totalmente, desatenciones porque ponemos el gol que nos pone arriba, un juego que es difícil y regalamos luego luego la posibilidad del empate.

"Estamos dejando ir puntos muy valiosos, seis que los teníamos en la bolsa, debemos ser más conscientes y ahora buscar puntos como visitante. La verdad teníamos el partido y lo dejamos ir de nuestras manos”, lamentó.

Manifestó que en este duelo tuvieron un poco de mala fortuna, ya que el empate del cuadro queretano se dio en una acción en la que el disparo de Jesús Escoboza fue desviado.

“Querétaro se planta bien, hacemos el gol, nos distraemos y nos empatan, la mala suerte que la desvía un jugador y adentro, también es un poco de mala suerte, nuestros errores los estamos recogiendo en nuestra portería”, apuntó.

Indicó que más allá de que suman cinco partidos sin ganar se mantienen en la pelea por los primeros lugares, además de que son la única escuadra con una derrota en el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

“Sólo un partido perdido, con tantos lesionados, ya nos daban por muertos, estamos en segundo lugar, el equipo está ahí, hemos dejado ir puntos porque hemos tenido distracciones, entonces el equipo creo que se empieza a ver más sólido con los jugadores que han regresado. Es un equipo que se va conociendo”, estableció.

Dijo desconocer si se les dejó de señalar un penal luego de una falta de Jair Pereira, pero de lo que sí está seguro es que el zaguero debió ser expulsado.

“Si es penal o no el árbitro está más cerca que yo, pero para mí es roja, es lo que le comenté al cuarto árbitro que era roja porque era un 'planchón', la misma jugada con la que expulsaron a (Sebastián) Córdova ante Pumas. ¿Por qué no la ven (en el VAR) para ver si es roja, amarilla o naranja? Tienen esa posibilidad de verla, de donde la vi era roja, penal no sé si es”, reprochó.

"Por más que haya abucheos hay que apoyar a nuestro portero, el segundo gol no hay nada que hacer, se lo desviaron"

Miguel Herrera hablando sobre los abucheos en contra de Guillermo Ochoa@Publisport_MX @PublimetroMX pic.twitter.com/nWpc4TJYSJ — IVÁN NAVARRO (@IvanZadquiel) September 22, 2019

