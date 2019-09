Ronald de Boer vuelve a criticar el funcionamiento de Edson Álvarez: 'Aún no estoy convencido'

Como parte del análisis del mediocampo del conjunto del Ajax, Ronald de Boer, ex jugador del conjunto de Amsterdam y quien trabaja como analista en Fox Sports de Holanda, volvió a cuestionar ls cualidades que el mexicano Edson Álvarez puede aportar en comparación de otros elementos de la plantilla, tal es el caso especifico del argentino Lisandro Martínez.

Te puede interesar: Wolverhampton se olvida de ganar; empata contra Crystal Palace

“Todavía n estoy realmente convencido de lo que puede aportar Edson Álvarez. Todavía no creo que sea un jugador que haga que Ajax sea mejor en el mediocampo”, explicó el ex futbolista para Fox Sports.

Respecto al mediocampista argentino, Ronald de Boer dijo tener una buena impresión, asegurando que tiene las cualidades necesarias para jugar en dicho sector de la cancha a comparación del mexicano.

“Puede jugar muy bien por el centro, tirado a la izquierda. Creo que tiene técnica, agresividad y sabe mantener la calma, también mira hacia adelante”, agregó.

Es importante señalar que Edson Álvarez había opinado al respecto sobre las primeras declaraciones de Ronald de Boer, asegurando que aún no tiene el gusto de conocer al ex jugador holandés y señalando que no debió dar dichas opiniones al tratarse de un miembro del mismo equipo en el que milita.

Te recomendamos