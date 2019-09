VIDEO: Snoop Dogg visita a los jugadores de los Texans tras el triunfo ante los Chargers

Los Houston Texans consiguieron este domingo su segundo triunfo de la temporada en un duelo emocionante ante los Chargers de Los Ángeles. El quarterback de los texanos fue pieza clave tras completar tres pases de touchdown y lanzar para un total de 351 yardas ante uno de los equipos que mejor defiende en la NFL.

Tras el triunfo, los Houston Texans recibieron en los vestuarios una visita muy especial. Se trata del cantante de hip hop, Snoop Dogg, quien en más de una ocasión se ha declarado fanático de la NFL.

A través de su cuenta de Twitter, los Texans publicaron el video de la sorpresiva visita del polémico cantante estadounidense tras el mensaje del head coach del equipo. Al momento de su llegada a los vestidores, se puede apreciar a los jugadores con cierta emoción de ver a Snoop Dogg y en especial a un JJ Watt quien no oculta su gran aprecio y saluda de manera efusiva al cantante.

Come for the speech.

Stay for @SnoopDogg.

Inside the locker room after our Week 3 win! pic.twitter.com/aBqZxWds6O

— Houston Texans (@HoustonTexans) September 23, 2019