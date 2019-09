FOTOS: Ella es Ilaria D'Amico, la presentadora de la gala 'The Best'

Ilaria D'Amico, es uno de los rostros más conocidos en el deporte italiano, no solo por su gran labor periodística que ejerce, sino también por ser la esposa del mítico arquero Gianluigi Buffon.

La reconocida periodista deportiva, fue la encargada de presentar la gala de los premios The Best, que se llevó a cabo este 23 de septiembre en el histórico Teatro alla Scala de Milán, y estuvo acompañada del ex futbolista Ruud Gullit.

🚨#TheBestAwards HOST ANNOUNCEMENT🚨

🇳🇱@GullitR & 🇮🇹 Ilaria D’Amico will host this year's #FIFAFootballAwards at Teatro alla Scala in Milan

We are just 6⃣ days away! 🥳#TheBest | #FIFAFootballAwards https://t.co/Bl5hRJxkMt

— #TheBest 🏆 (@FIFAcom) September 17, 2019