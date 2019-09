Canelo Álvarez y Faitelson se dan tremendo agarrón en Twitter

David Faitelson, periodista de ESPN, se volvió a ver envuelto en una nueva polémica, ahora con Saúl Canelo Álvarez, después de que le dijera miedoso al boxeador.

¿Hackeado? Oribe Peralta presume 'traición' previo al Clásico Nacional

Wanda Nara 'enciende' las redes sociales al posar desnuda

Faitelson señaló en Twitter que el Canelo se negó a pelear por tercera ocasión con Gennady Golovkin simplemente por que le tiene miedo al pugilista kazajo.

El tuit no pasó desapercibido para Álvarez y le respondió “Nada más la mía te cabe, cabrón”.

David no se pudo contener y le respondió que no esperaba esa respuesta y que si gustaba podrían sentarse a debatir con otras palabras, si es que las conoce.

Canelo contraatacó diciendo sobre qué iban a debatir si no sabe nada de boxeo.

El periodista de ESPN no se dejó y entonces volvió a retar al boxeador a tener un debate en educación ya que para él originario de Jalisco no la tiene pese a su dinero y fama.

Yo jamás me he metido con tu familia. Al contrario, te respeto. Mis críticas son boxísticas (aunque según tú no sé nada). Y tú no me caes ni mal ni bien, simplemente, no me caes… https://t.co/tyl3BzWiNR

— David Faitelson (@Faitelson_ESPN) September 25, 2019