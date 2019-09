VIDEO: Jugadores, técnicos y afición protagonizan campal durante partido de futbol

Vaya suceso el que se desarrolló durante un partido juvenil de futbol en la Quinta División de Argentina, luego de que jugadores, cuerpo técnico y afición protagonizaron una campal, por la cual se tuvo que suspender el duelo.

Sameep y Chaco For Ever mantuvieron el marcador igualado a un gol, pero el silbante le marcó un penalti a la visita, hecho que hizo enfurecer a los padres del Sameep, que sin pensarlo, ingresaron al campo para discutir y, posteriormente comenzar a golpearse, pelea en que se vieron involucrados los mismos jugadores y cuerpo técnico.

Desafortunadamente, no había ningún elemento de seguridad, por lo que la campal tuvo que ser detenida por el mismo árbitro, y como alternativa, canceló el encuentro, dejando el marcador 1-1.

Dos padres del Chaco For Ever, decidieron levantar una denuncia tras lo sucedido, mostrando los distintos videos que fueron grabados durante el acontecimiento, por lo que la Liga Chaqueña tomó cartas en el asunto, y suspendió al Sameep, equipo que no podrá participar en sus distintas categorías temporalmente.

