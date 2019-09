Lorena Ochoa ve al golf mexicano en su mejor momento

Lorena Ochoa sabe de lo que habla porque es considerada la mejor golfista mexicana de la historia. Fue número uno del mundo, dominó en su época y hoy, ve un desarrollo importante para dicho deporte en este país. Asegura que se encuentra en su mejor momento, por los talentos jóvenes que vienen surgiendo.

“Estamos en el mejor momento que hemos vivido en cuanto al golf en nuestro país. Ver a Abraham Ancer cómo se desenvuelve, lo seguro que está, lo bien que juega, lo tranquilo que se ve, lo agresivo que es, todas esas rondas bajo par que se echa impresionantes. Creo que va por súper buen camino, todos lo sabemos, hay que tener paciencia, pronto ganará, ojalá”, explicó.

“Gaby López ya ganó en China, este año tuvo un buen desempeño, pero ella está con esa frustración de que sabe que puede dar más, puede jugar mejor. Es una jugadora muy perfeccionista, le gusta estar ahí y ojalá en el 2020 le pueda dar una vuelta a su carrera para que vuelva a ganar torneos”, añadió la tapatía Lorena Ochoa.

“Pero no sólo ellos, vienen muchos chavos que están en las universidades, más de 120 mexicanos hombres y mujeres que están en universidades y ese es el camino para después convertirse en profesionales. Vamos bien, hay que tener paciencia, sabemos la cantidad de campos qué hay en el país, el apoyo que tenemos y la cantidad de niños que están jugando, es impresionante. Lo hemos hecho bien y ahí vamos, poco a poco”, aseveró.

Entre los nuevos talentos, agrega también a María Fassi y a todos ellos les manda un consejo. “Solamente tener paciencia, creo que es importante que todos ellos no se sientan presionados, que no quieran que las cosas sucedan rápido, ni que en tres o seis meses puedan ganar, dominar o conseguir trofeos. Yo tardé tres años en sentirme cómoda, en estar tranquila, contenta, tardé un rato en decir ‘bueno, siento que ya pertenezco aquí, que la gente me respeta, que las jugadoras saben quién soy’”, dijo.

“Entonces, para todos ellos decirles que llévensela con calma, qué hay que aprender mucho todas las semanas, qué hay que estar muy atentos a jugar en diferentes condiciones, cada día aprender un poquito, madurar, tomar mejores decisiones de cuántos torneos jugar, que tipos de campos les quedan bien a su juego, cuántas semanas se debe descansar. Que ellos se conozcan mejor y se hagan más fuertes en la parte mental para que puedan hacerse más consistentes y estar en los primeros lugares semana tras semana”, finalizó.

Lorena Ochoa presentó en Guadalajara la edición número 12 del Torneo de Golf Aeroméxico, un evento por invitación que organiza la aerolínea y que además servirá para recaudar fondos que se destinarán a la Fundación Lorena Ochoa y la escuela La Barranca, donde la ex golfista apoya a 360 niños de escasos recursos.

