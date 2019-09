Inconforme Davino con el accionar de Rayados

Aunque los Rayados vencieron a Puebla y empataron contra Cruz Azul, al presidente del Monterrey, Duilio Davino no termina de convencer el juego que está mostrando el equipo en el Apertura 2019 y de cara al Clásico regio 123.

“Vamos partido a partido, estamos en la posición 7, no es lo que esperábamos, no nos gusta. No estamos jugando un futbol como quisieramos, hay mucho que trabajar, mucho que mejorar”, mencionó.

El equipo regresó de la Ciudad de México en donde empató a un gol a Cruz Azul en el Estadio Azteca, con anotación de Vicent Janssen, el segundo con la playera albiazul.

Mencionó que será importante ganar a Tigres, pues con ello podrán escalar posiciones. Además que buscan seguir recuperando jugadores que han tenido lesiones y que los merman con el paso de las jornadas.

“Hemos tenido muchos jugadores fuera, hay que recuperar jugadores, recuperar el futbol, ganar el Clásico y seguir subiendo en las posiciones de la tabla”, indicó.

En cuanto a los festejos que los jugadores le han dedicado a Diego Alonso, el directivo mencionó que son señales de la comunión que existe en el equipo.

“Son señales, pero nosotros que estamos adentro vemos que hay una comunión un buen convivio”, dijo.

Rayados será el anfitrión del Clásico regio 123 el próximo sábado a las 19:00 horas.