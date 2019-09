Muere repentinamente promesa de judo a los 24 años

El mundo deportivo se encuentra de luto. Con tan sólo 24 años de edad, Jack Hatton, la promesa de judo estadounidense, perdió la vida repentinamente, así lo informó la Federación de Estados Unidos de Judo, lamentando la pérdida del juvenil.

Te puede interesar: ¿Quién es Luis Fernando Tena?, el nuevo DT de Chivas

Hatton competía en la categoría -81kg, alistándose para su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, justa en donde se postulaba para ser un claro contendiente en la obtención de medallas, pues dejó argumentos suficientes durante su participación en el Open Panamericano en 2017, además de llegar tres años consecutivos a la segunda ronda de los Mundiales.

Cabe señalar que las causas de su muerte se desconocen, por lo que ya comenzó la investigación correspondiente, para determinarlas e informarlas a sus familiares, compañeros y amigos.

Marius Vizer, presidente de la Federación Internacional de Judo, envió sus condolencias mediante su cuenta de Twitter. "Estoy profundamente conmovido por la repentina muerte de Jack Hatton. A nombre de Judo envío mis sinceras condolencias y deseos y amigos de USA Judo y Jack", escribió.

I'm deeply moved by the sudden death of @USAJudo international Jack Hatton. On behalf of @Judo I send my sincere condolences and wishes to USA Judo and Jack's family and friends.

— Marius Vizer (@MariusVizer) September 25, 2019