'Pumas se va a meter a Liguilla': Míchel González

Tras 11 fechas disputadas, Pumas no ha tenido los resultados esperados en este torneo Apertura 2019; sin embargo, Míchel González, técnico del conjunto felino, sabe que aún quedan ocho partidos por disputar, por lo que confía plenamente en que estarán en Liguilla, donde competirán por el título que no ganan desde 2011.

"Siempre se los digo a mis jugadores, desde siempre confío plenamente en que ellos nos van a meter en la Liguilla, vamos a estar entre los 8 primeros. Lo digo como una obligación de este equipo y con devoción porque creo que lo van a hacer", señaló el estratega español.

El director técnico de 56 años de edad, mencionó que siempre le dice a sus jugadores que se quiten cualquier tipo de complejo con el rival, y se desarrollen tal como lo hacen en los entrenamientos. "El que juguemos bien o mal, siempre será cuestión de gustos, pero debemos ser más regulares, tener menos complejos para jugar contra los rivales. La camiseta de Pumas pesa mucho".

Míchel añadió que cómo técnico de un equipo catalogado grande, la presión es mucha, pero es un aspecto que ve como desafío. "Si no sintiera presión es porque estaría en un club vulgar, si no la sintiera, yo me la propondría. Quiero que los equipos tengan presión y que jueguen siempre a ganar", concluyó.

Este domingo Pumas vuelve a la actividad de Liga MX, luego de descansar en la jornada 11, y recibirá al líder del torneo: Santos Laguna, en busca de tres puntos valiosos que los meta a zona de clasificación.

