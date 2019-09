Shakira y Jennifer López estarán el medio tiempo del Super Bowl LIV

Las cantantes Jennifer López y Shakira serán las encargadas de dar el show de medio tiempo del Super Bowl LIV, que se realizará en el Hard Rock Stadium, casa de los Miami Dolphins.

TE RECOMENDAMOS OFICIAL: Luis Fernando Tena es nuevo técnico de Chivas

¡Ya tenemos artistas para el #PepsiHalftime show del #SBLIV!@jlo y @shakira se encargarán de poner el sabor latino al Super Bowl en Miami 🏈💃🏼😃 pic.twitter.com/NlXNQw7r0p — NFL México (@nflmx) September 26, 2019

La presentación fue confirmada por las propias artistas a través de redes sociales este jueves, anunciando su presentación en el "halftime" que nació en 1993 y por donde han pasado artistas como Michael Jackson, Paul McCartney, U2 y Maroon 5, entre otros.

Desde 2006 con los Rolling Stone, todas las principales estrellas en el show del Super Bowl han sido estadounidenses.

Shakira ha participado en la clausura del Mundial de Alemania 2006, y para el Mundial de 2010 interpretó el tema principal conocido como "Waka Waka".

Para el Mundial de Brasil 2014, López se unió a Pitbull y Claudia Leitte en el himno We Are One (Ole Ola)

TE RECOMENDAMOS