CMLL anuncia separación de Dragon Lee, Rush y Bestia

Me siento plenamente sorprendido que una empresa tan seria en la cual le he sido leal, dedicándole toda mi vida, mi cuerpo y mi atención… poniendo en alto el CMLL en muchas empresas del mundo y hasta en compañías en las que no me dejaban asistir, por Egos de empresas, pero lo hacia por que amo la lucha libre y quiero crecer. No entiendo por qué el CMLL anuncian una salida en la cual yo no he dado y mucho menos he hablado con ellos mi padre La Bestia del ring y mi hermano @rush_ingobernable ellos anunciaron su salida, pero bueno estoy fuera por lo visto me corrieron 🤷🏻‍♂️ no lo puedo creer. Bienvenido sea una nueva etapa de mi vida Agradecido con el señor FRANCISCO ALONSO quien fue el que me apoyó siempre, confió en mi y me dio muchas oportunidades.