VIDEO: Atleta se detiene en carrera para ayudar a compañero a cruzar la meta

El deporte nos dejó nuevamente una emotiva historia por contar, la cual se dio durante el Mundial de Atletismo en Doha 2019, donde Braima Suncar Dabó se detuvo en una de las carreras para ayudar a un compañero a cruzar la meta, luego de que este se mostró con mucha debilidad para terminarla solo.

Dabó notó a Jonatahn Busby exhausto durante la prueba de 5 mil metros, por lo que decidió detenerse y apoyarlo sobre sus hombros, corriendo a la par para cruzar la meta, lugar en donde no aguantó más y cayó tendido en la pista.

La gente que se encontró presente en el Estadio Jalifa, no contuvo la emoción y aplaudió durante minutos, como reconocimiento a la gran acción que tuvo Braima con su compañero de 33 años, que no es un atleta profesional, pero fue invitado a la justa mundialista, reto que cumplió, aunque quedó descalificado por recibir la ayuda.

A great moment of sportsmanship between two athletes at the #WorldAthleticsChamps. pic.twitter.com/n0OPncOstF

— NBC Sports (@NBCSports) September 27, 2019