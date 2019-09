En Chivas multan a Alexis Vega por fiestero

Para Chivas, la crisis de resultados parece no ser suficiente. También fuera del terreno de juego se provocan problemas. Y las consecuencias no se hacen esperar. Alexis Vega, delantero del Rebaño Sagrado, fue multado por aparecer en un video ingiriendo bebidas alcohólicas. En redes sociales, dicho material se difundió la semana pasada, antes del Clásico Nacional.

“Yo hablé con él y va a haber una sanción interna (económica). Por supuesto hablé con él, a veces suena como que no aplicamos el reglamento y créeme que lo aplicamos. Lo aplicamos con él, en su momento con Madrigal por el tema de porcentajes y peso. Créeme que el reglamento lo aplicamos”, explicó Mariano Varela.

“Quiero darle vuelta a la página a ese tema. Él sabe que hay momentos, es un buen chico, la verdad es que es un buen chico, pero sabe que hay momentos en que uno puede festejar un cumpleaños de un familiar, está consciente, te lo digo, pero sabe que hay un reglamento y hay que aplicarlo”, agregó el director deportivo de Chivas.

Además, habrá otro sancionado en el plantel rojiblanco, luego de e la derrota por 4-1 frente al América. “Lo de Cervantes que fue por insultar, me tiene muy molesto porque a final de cuentas quedarte con nueve hombres e insultar al árbitro no es lo correcto. Entonces, hay un reglamento interno y no puede pasar eso. Al final me acerqué con Fernando (Guerrero, árbitro del Clásico) por el tema del penal y lo que me comenta que no fue la mano sino anteriormente una falta de Miguel Ponce fue lo que sancionó. Aun así, nuestros jugadores en este caso Alan Cervantes no pueden insultar y dejarnos con nueve hombres”, detalló.

“Lo que no puedo permitir es la expulsión de Cervantes, eso es lo que no puedo permitir. Claro que está reglamentado. Fue penal, estás caliente, pero no puedes insultar al árbitro porque nos dejas con nueve hombres. Eso no lo podemos permitir, entonces por supuesto qué hay un reglamento interno y habrá una sanción, aparte de la qué hay de la Liga”, finalizó Mariano Varela.

