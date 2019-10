Rayados analiza candidatos; Becerra y Treviño serán interinos

El presidente de Rayados, Duilio Davino, mencionó no tener un Plan B ante la salida de Diego Alonso, por lo que apenas están revisando candidatos para ocupar el banquillo.

Por lo pronto se quedarán de manera interina, Héctor Becerra y José Treviño, dos personas que ya pertenecen a la institución. Ambos técnicos prepararán el duelo del próximo domingo ante Querétaro, cuando visiten La Corregidora.

Davino mencionó que la salida de Alonso no se dio por perder el Clásico sino por el panorama general que mostró el equipo en el torneo. “Rayados no merece estar en donde está hoy. No estamos viendo el Rayados que queremos ver”, dijo.

En cuanto a candidatos, mencionó que aún están viendo perfiles, por lo que no tenían una alternativa a la salida de Diego Alonso. “Nos vamos a tomar el tiempo para que esté lo antes posible, nos vamos a dar el tiempo, no nos vamos a apurar”, dijo el directivo.

En cuanto a la presión que los aficionados están manifestando en redes sociales, Davino mencionó que entiende el sentimiento, pero que no aceptará las amenazas. “No es el Rayado que queremos ver, no comparto los insultos y las amenazas, estamos enfocados en darle la vuelta a todo”, mencionó.

En cuanto a si habrá sanciones para jugadores que no estén rindiendo en la cancha, el directivo dijo que no comparte esa idea, pero que ya hablaron con los jugadores y entienden que han quedado a deber. “La autocrítica está, la vergüenza está, los jugadores saben que tienen que dar mucho más, esperamos mucho más de ellos y lo saben”, mencionó.