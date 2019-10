Siguen los escándalos en San Luis, ahora despidieron a la doctora del club

En San Luis no se cansan de los escándalos. Hace algunas semanas Alfonso Sosa, técnico del primer equipo fue despedido aparentemente por insultar a jugadores; ahora la doctora del cuadro femenil, Saida Abud, también es cesada porque según esto, tuvo discusión con un miembro del cuerpo técnico.

Algo raro pasa en San Luis. Saida Anyul Abud estaba lista para ir esta noche al Alfonso Lastras como la doctora del equipo femenil. Pero por la mañana le dijeron que no más, que ya no era más parte del club.

¿La razón? La doctora no la sabe, la sospecha quizá, pero no puede dar nada por concreto.

Sólo suposiciones: "Hoy por la mañana tengo la llamada del doctor Emanuel (Díaz de León, jefe de servicios médicos del Atlético de San Luis), que me pregunta si había tenido alguna discusión con Martín Casas, técnico del equipo; según esto yo dije que en cualquier otro lugar podía ganar más, y un montón de comentarios más que jamás hice y me enteré que el director deportivo Yordi González, le pidió al doctor que me diera las gracias".

No entiende el por qué, aunque hay otras razones, "otros puntos que no me gustaban, pero eso me los reservo".

-¿Hubo alguna cuestión de acoso o abuso?

"Para nada. No tengo quejas ni voy a levantarle falsos a nadie".

Entonces… ¿tuvo algún problema con alguien?

"No tuve ningún problema. Lo único es que decían que salía mucho en redes sociales como la doctora más bella de la Liga Femenil, salieron varias fotos en los periódicos, pero eso yo no lo propicié".

-¿Quién se quejó de eso?

"Algunas personas de la directiva".

Martín Casas, técnico del equipo, "negó que haya tenido alguna discusión conmigo. No sé qué haya pasado".

Su intención, asegura, "es no hacer escándalo de esto. Sólo avisé (por redes sociales) que ya no era la doctora, que ya no iba a estar en el juego. Todavía no he firmado nada (de liquidación). Simplemente esto sucedió y no entiendo por qué", finalizó.

