Joao Maleck entrena a equipo de futbol en la cárcel

El caso de Joao Maleck continúa activo, luego de verse involucrado en un accidente automovilístico, donde falleció una pareja de recién casados el pasado 23 de junio en Guadalajara.

El juvenil mexicano se encuentra en el Reclusorio de Puente Grande, donde estará preso al menos, seis meses, en lo que determinan su futuro, con las pruebas a favor y en contra que han presentado; sin embargo, el jugador le ve el lado bueno, y ya entrena a un equipo de futbol dentro del Penal.

"Los entrena, les da consejo, es un muchacho sano y positivo", reveló a Milenio José Antonio Pérez Juárez, director general de Prevención y Readaptación Social del Estado de Jalisco.

El director informó que la conducta de Maleck es buena, por lo que lamenta el grave error que cometió hace menos de cuatro meses. "Es triste, cometió un error, pero a veces un error basta para acabar si vida. Como futbolista está en la flor profesional. Es un muchacho bueno, pero si me dijeras como padre o madre de las víctimas, te diría que es un demonio, pero a mí no me toca juzgar".

