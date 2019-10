Checo y Verstappen califican de 'inhumano' la F1 con 22 carreras

La Fórmula 1 se alista para tener en 2020 el calendario más largo de su historia, pues contarán con 22 carreras, luego la salida de Hockenheim y la llegada de Vietnam y Zandvoort. Idea que no es del agrado de muchos, por lo que los pilotos Sergio Checo Pérez y Max Verstappen de Racing Point y Red Bull, respectivamente, ya se pronunciaron al respecto, calificando como 'inhumana' la próxima temporada.

"Es muchísimo tiempo. No sólo para los pilotos, a quienes nos encanta competir, sino que es mucho compromiso, porque no sólo tenemos la competición, también el simulador, los eventos de patrocinadores, tenemos que mantenernos en forma… está por encima del límite, es inhumano. También lo es para los mecánicos. Están aquí desde el lunes y a veces se van el siguiente martes, por lo que pienso sobre todo en la gente que trabaja en los equipos", aseguró el piloto mexicano en declaraciones publicadas por Motorsport.

El tapatío mostró su preocupación por los mecánicos e ingenieros de cada equipo, pues duda mucho que ahora vayan a tener vida social, ya que gran parte del año la pasaran de circuito en circuito. "¡Veremos si no me provoca el divorcio!", aseguró.

Por su parte, Max Verstappen emitió una opinión similar. De igual manera, preocupándose por los mecánicos. "No estoy de acuerdo con 22 carreras por año. Creo que deberíamos elegir los mejores circuitos de la lista. Sé que quieren hacer dinero, pero también tienen que pensar en los mecánicos, que se dejan la piel en los circuitos. Para la mayoría de la gente serán, al menos, cinco o seis días, y no me estoy quejando ni siquiera por nosotros, es por los mecánicos. Van a afrontar un divorcio de inmediato si hay más carreras", añadió Verstappen.

Incluso, el juvenil de Red Bull arremetió contra los altos mandos, asegurando que ellos llegan un día antes o el mero día de la carrera, pero los mecánicos no. "Llegan el lunes o el martes para preparar todo, mientras que los grandes jefes llegan el sábado o incluso el domingo por la mañana y vuelven a casa durante la carrera. Para ellos no es un problema, pueden hacer fácilmente 30 carreras, porque solo están fuera tres días", concluyó.

