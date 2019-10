Gennady Golovkin: "Para mí Canelo no es nada, su nombre no representa nada"

A pesar de que Gennady Golovkin aún tiene intención de enfrentar por tercera ocasión a Saúl 'Canelo' Álvarez, actualmente no piensa en el mexicano y previo a su pelea de este sábado ante el ucraniano Sergiy Derevyachenko, aseguró en entrevista para TUDN que el nombre del mexicano para él no representa nada actualmente.

“No estoy pensando en 'Canelo', en serio, no estoy tensa do en su siguiente pelea. ¿Por qué me preguntas a mi? Pregúntale a él o a alguien más. Para mí no es nada, su nombre no es nada”, explicó el pugilista kazajo.

Te puede interesar: Andy Ruiz promete ser un 'animal' contra Anthony Joshua

Cabe resaltar que aún así, Golovkin dejó abierta su intención de en un futuro volverse a enfrentar al 'Canelo'. Incluso en otra entrevista compartida por TMZ, el peleador kazajo afirmó que su entorno presionó al mexicano para firmar el tercer combate, pero el nacido en Jalisco, no quiso enfrentar de nueva cuenta a Golovkin, pero sí accedió a un combate ante Sergev Kovalev.

"La última vez dijo que 'no'. Todos lo presionaron y él dijo 'No"", explicó Golovkin a TMZ.

Aunque aún no hay fecha establecida se espera que la próxima pelea para ambos boxeadores sea la que todo el público espera. Incluso se habla de que en caso de que Golovkin derrote a Derevyachenko este sábado, en automático tendrá como rival al 'Canelo'. Pues cabe recordar que el título que disputará en el Madisson Square Garden es el mismo del cual el mexicano fue despojado y quedó vacante.

Te recomendamos