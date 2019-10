Mexicana Laura Puentes pierde Final en Mundial de Frontón

View this post on Instagram

Dicen que la victoria es de todos y que la derrota es huérfana; en esta ocasión no ha sido así. Gracias a todos por tantas muestras de cariño y de apoyo, es muy importante para mi sentirlos cerca en estos momentos. Desafortunadamente en esta ocasión no se dieron las cosas; mentiría al decir que estoy satisfecha y contenta con el resultado, pero al final el deporte es así. Cuesta asimilar y hacer frente a una derrota, pero al final es de grandes reconocer el esfuerzo y la calidad del rival. Felicidades @lidiasimon, enhorabuena. Gracias @sofiaa.ramireez por ser tan grande fuera y dentro de la cancha; ya verás que vienen cosas mejores para ambas. Fue un placer ser parte de tu equipo. A levantar la cara que mañana hay dos finales de Frontenis y estoy segura que dejarán todo en la cancha mis compañeros. Y aún no termina el año deportivo, ya que en un par de semanas disputaré en la Copa del Mundo de Trinquete. ¡GRACIAS MÉXICO! 🇲🇽