Carlos Salcido recordó época de 'abundancia' en Chivas

En su cuenta de Twitter, el veterano futbolista subió cuatro fotografías vistiendo la playera rojiblanca junto a Oswaldo Sánchez, Rafael Medina, Adolfo Bautista, Ramón Morales, Francisco Palencia, Manuel Sol, entre otros, recordando un viaje donde al equipo rojiblanco convivía dentro de un avión Boeing Nilambra, propiedad de Jorge Vergara.

"Del recuerdo, cuando el Bofo me decía 'Arnoldín', el Maza me decía 'Mi banda el mexicano', Ramón Morales me decía 'Chido', cuando 'Pato' Alfaro me decía 'Calos', cuando Manuel Sol me decía 'Creatino' y Oswaldo solo me regañaba", escribió Salcido en sus redes sociales.

En esa foto se ve a jugadores como Alejandro Vela, Alberto Medina y Omar Bravo con algunos lujos como televisión y videojuegos portátiles, mientras viajaban a Sudamérica para disputar un duelo de la Copa Libertadores 2005, en aquel torneo llegó hasta semifinales cuando fue eliminado por Atlético Paranaense.

Carlos Salcido debutó con el Rebaño en 2003 y tras la Copa del Mundo de Alemania 2006 emigró al PSV Eindhoven de Holanda y fue hasta 2014, cuando vivió su segunda etapa con el Guadalajara y logró coronarse en liga con el conjunto rojiblanco.

Del recuerdo, cuando el @BOFO_7_ me decía ARNOLDIN el @MazaRP2 me decía mi BANDA EL MEXICANO @RamonMorales11 me decía CHIDO cuando @patoalfaro23 me decía CALOS , cuando @manuelsol me decía CREATINO Y @SanOswaldo_TD solo me regañaba 🤣🤣🤣🙏 pic.twitter.com/VnC3X9hsIp — carlos salcido (@carlossalcido7) October 4, 2019

