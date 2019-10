Zinedine Zidane: 'Estamos mejor que hace dos meses'

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, hizo un análisis optimista de su equipo respondiendo a las críticas por un mal inicio de Liga de Campeones, aseguró que están "mejor que hace dos meses" y que serán "mejores tras el parón" tras recordar que, en Liga, son líderes.

"Mañana juega el primero contra el segundo, eso significa todo", dijo en sus primeras palabras con un mensaje que recalcó en su última respuesta en francés. "Si mañana es un partido entre el primero y el segundo significa que no lo hemos hecho tan mal", resaltó.

Fue la respuesta de Zidane ante las críticas por la falta de regularidad de su equipo tras perder ante el PSG y empatar con el Brujas en Liga de Campeones.

"No sé si entender algunas cosas, pero no estoy aquí para eso. Nosotros sabemos la situación y no estamos tan mal como lo que se habla fuera, pero esto es el Real Madrid y no va a cambiar nada diga lo que diga. Por eso nos centramos en lo que podemos hacer en el campo. Tenemos un partido mañana para seguir siendo primeros", dijo.

El Real Madrid se mide al Granada, "un equipo que está haciendo una buena temporada", dijo Zidane y ante el que quieren "hacer un buen partido" pese a que han tenido "poco tiempo para recuperar" tras el desgaste en competición europea.

"Sabemos lo que hicimos en la segunda parte ante el Brujas, que igualmente no fuimos espectaculares pero dimos la cara y al final cambiamos el partido. Ante el Granada va a ser igual, ante un equipo que viene a sumar. Estamos mejor que hace dos meses y vamos a ser mejor tras el parón, seguro", insistió.

La afición madridista silbó a Thibaut Courtois y Lucas Vázquez en un gesto que Zidane admite que afecta a los jugadores. "No es verdad que no afecte cuando te pitan, afecta, lo único es aceptarlo. Lucas ha hecho cosas buenas también y lo han aplaudido. La vida, cuando nos pasan cosas peores, hay que reaccionar y es lo que queremos; reaccionar cada uno por el bien del equipo".

Se mostró molesto el técnico francés por ver publicado el régimen interno del club, que señala que Gareth Bale tendrá que pagar una multa por llegar tarde al estadio tras no ser convocado ante el Brujas. "Esto es de dentro y se queda dentro. Habéis tenido información que no debéis tener. Es necesario que hable con él, tengo que hablar con él y es lo que pasa, pero esa información no la debe tener la prensa".

Por último elogió a Alphonse Areola, que será el portero titular ante el Granada por la baja de Courtois tras los problemas estomacales que le impidieron acabar el partido ante el Brujas. "Se ha adaptado muy rápido, está muy alegre de estar con nosotros y cuando uno disfruta de su trabajo está muy bien. Estoy contento con su trabajo".

