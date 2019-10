VIDEO: Eden Hazard marca su primer gol con el Real Madrid

Eden Hazard se estrena como goleador del Real Madrid tras seis partidos con el equipo.

TE RECOMENDAMOS VIDEO: Escalofriante lesión de Lloris en derrota del Tottenham

El jugador belga marcó su primer tanto en los últimos segundos del primer tiempo, picando el balón por encima del arquero del Granada, además de superar a dos defensas que se encontraban en el área grande.

El Real Madrid, con este gol, aumentó su ventaja 2-0 sobre uno de los equipos que ha sido la revelación en la Liga Española. El primer gol del encuentro lo marcó Karim Benzema, al minuto 3 del partido.

El alemán Toni Kroos tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión en el minuto 33, se marchó por su propio pie, por lo que apunta a una lesión muscular sin mayor gravedad justo antes del la Fecha FIFA en el que está convocado por Joachim Löw.

En caso de que el Real Madrid obtenga la victoria quedaría con 18 puntos y se colocaría como líder en solitario en España, superando al Granada, al Atlético de Madrid y al Barcelona.

Eden Hazard just scored his first la liga goal and it is such a beauty 😍😍 pic.twitter.com/1yjmgqpxtz

— UEFA Europa League (@Europaleaggue) October 5, 2019