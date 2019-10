VIDEO: 'La Roca' causa furor en su regreso a la WWE

Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca, no pudo tener un regreso mejor a la WWE, donde causó furor entre los aficionados que estuvieron presentes en el Smackdown del pasado viernes 4 de octubre.

El luchador y actor volvió al ring después de tres años, y la afición lo recibió con gran entusiasmo y emoción. El luchador y actor volvió al ring después de tres años, y la afición lo recibió con gran entusiasmo y emoción cuando interrumpió la conversación que sostenía Baron Corbin con Becky Lynch.

La Roca desafió a Corbin, pelea que poco duró, pero mostró un gran show, que hizo poner de pie a la afición presente al evento nocturno.

.@TheRock + #TheMan = the most ELECTRIFYING tag team in ALL of entertainment!!! ⚡⚡⚡⚡#SmackDown #SmackDownOnFox @BeckyLynchWWE @BaronCorbinWWE pic.twitter.com/FCXXZOTWeg

— WWE (@WWE) October 5, 2019