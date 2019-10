Bruno Valdéz aclara polémica sobre festejo en redes tras derrota ante Cruz Azul

Luego de la dolorosa derrota para el América en contra de Cruz Azul, el defensor paraguayo Bruno Valdéz causó polémica en redes sociales por un video en el que se le ve festejando su cumpleaños. Sin embargo, una seña que hizo con sus manos fue lo que terminó por molestar a los aficionados americanistas quienes incluso lo culparon directamente por la goleada en contra de la 'Máquina'.

Sin embargo, de acuerdo con información compartida en redes sociales por la cuenta de Twitter 'Resaca Americanista', el seleccionado paraguayo aclaró dicha situación y dejó a un lado las polémicas sobre su festejo de cumpleaños y criticando duramente a los aficionados que se molestaron por dicha situación.

ESTÁN COMO SI NADA Bruno #Valdez festejó su cumpleaños y recordó el marcador de anoche con una sonrisa. ¿Qué opinas de esto americanista? pic.twitter.com/RfNnWiz19J — Tiempo Real (@TiempoReal_mx) October 6, 2019

Bruno explicó que al tratarse de su cumpleños número 25 decidió llevar a cabo dicho festejo, descartando por completo que se tratara de una burla por la derrota de este sábado ante Cruz Azul

“La verdad lo que digan los demás no me importa, es inexplicable que yo me burle hacia el club y se ve claro que lo hice por 25 años. Pero bueno, así son ahora que perdimos, se ve los que en realidad apoyan”, explicó el defensivo americanista.

🚨¡EXCLUSIVA!🚨 Bruno Valdez nos aclaró la polémica sobre un video en redes sociales donde supuestamente se burla de la derrota contra Cruz Azul. 🦅🇵🇾 🗣 “Es inexplicable que yo me burle hacia el club” ❌ “Se ve los que no apoyan en realidad” pic.twitter.com/8i7LVzEKYZ — Resaca Americanista (@ResacaAmerica) October 6, 2019

