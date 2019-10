QB Mason Rudolph de Steelers sufre terrible golpe en la cabeza

El mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers Mason Rudolph abandonó el partido ante los Baltimore Ravens luego de recibir un golpazo que lo hizo caer completamente noqueado pegándose fuertemente en la cabeza en el tercer cuarto.

Rudolph de 24 años fue tacleado por Earl Thomas en un intento por lanzar el balón. Tras algunos segundos tirado en el césped, el jugador pudo reincorporarse y salir por su propio pie del terreno de juego.

Minutos después se informó que el quarterback no regresaría por una contusión.

Antes de salir, Rudolph había completado 13 de 20 pases para 131 yardas con una anotación y una intercepción.

Lowlight of cart breaking down so Mason Rudolph has to be carried off with a concussion #steelers pic.twitter.com/KCO82uXsao

— Sports Gifs & Videos (@Supreme_gifs) October 6, 2019