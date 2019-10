“Las mujeres han roto muchas barreras, pero falta más”: Zulema Ibáñez

Lleva más de 400 medallas en su haber, decenas de trofeos, varios reconocimientos nacionales e internacionales; pero hoy, después de conquistar tierras incas con sus excelentes movimientos y formas, una de las joyas del deporte mexicano Ana Zulema Ibáñez sigue en busca de que la disciplina del Poomsae llegue a los Juegos Olímpicos y así poder dar una alegría mas a todo México.

Ana platícanos un poco acerca de en que consiste la disciplina del Poomsae

Claro, la disciplina del Poomsae consiste en lo que es conocido en el español como formas; es todo lo relacionado al combate, como patadas voladoras, golpes y demás en contra de un rival imaginario. Este puede ser amenizado con música y también puede practicarse de forma individual o en equipos. Es un deporte de apreciación por lo que hay que realizar los movimientos lo mejor coordinado posible para, así, convencer a los jueces.

¿Cómo recuerdas ese momento con la medalla de oro en Lima?

La espera para la calificación es eterna sin embargo, ya al conocer el resultado es un sentimiento de felicidad, de ver a tu país en el primer lugar, pero lo más impactante es decir, lo logré, aquí estoy, porque, aunque lo había visualizado el vivirlo es una emoción indescriptible.

¿Cómo es trabajar con tu compañero Leonardo Juárez, con quien conquistaste la medalla en Lima?

Nos conocemos desde que somos niños pero fue hasta hace un par de años cuando nuestros entrenadores, en busca de crear el selectivo para los mundiales y universiadas empezaron a mezclar parejas y terminamos compitiendo juntos, mas o menos desde hace año y medio, pero hemos tenido grandes resultados.

"Si tú no tienes u buen cimiento, tanto perdona cómo deportista, uno no puede crecer o aspirar a llegar más alto".

¿Cómo comenzaste en el deporte?

Comencé a los cinco años, cuando empecé a practicar Taekwondo, pero fue a los ocho cuando competí en una olimpiada estatal y mis entrenadores detectaron mis aptitudes para el deporte, venciendo a competidoras tres años mayores que yo, por lo que, a partir de ahí empecé a seguir luchando por ser mejor deportista cada día. Ahí fue donde tuve mi primera selección estatal con el Estado de México.

Al ser estudiante de Arquitectura en la UDLAP ¿consideras que es complicado mantener una carrera educativa y deportiva?

El Taekwondo y la arquitectura son muy parecidas, en ambas buscas generar sensaciones para el publico o tu cliente, según sea el caso. Lo que busco es que yo me sienta conectada con lo que estoy diseñando y así convencer a los jueces o al cliente.

¿Qué haces previo a entrar a competencia?

Pues primero es visualizar el objetivo, que en ese momento era llevar a México a lo más alto, salir a demostrar lo que habíamos trabajado por meses. Lo más importante es calentar y visualizar la rutina. Una de las cosas que más me gusta, si es que podemos comparar, es que en la arquitectura y en el deporte se pueden crear experiencias únicas. Cuando tu diseñas algo estás generando una experiencia al cliente, mientras que cuando estoy en el tatami la experiencia visual es para el público. Ambos van de la mano ya que tanto el deporte me ha ayudado a concentrarme en lo académico, cómo lo académico me ayuda a ser mejor en el deporte, por qué no solo ahí, sino en la vida hay una competencia interminable, y yo quiero ser la mejor

¿ Consideras que hay las mismas oportunidades para las mujeres en el deporte?

Yo creo que se han roto muchas barreras, hoy en día las oportunidades que podemos tener las mujeres son las mismas que las que pueden tener los hombres, no solo en el deporte también en la educación. Hay muchas mexicanas que han demostrado que las barreras están solo en la cabeza y qué se pueden superar. El ejemplo que tengo es María del Rosario Espinoza que puede ser un reflejo para todas las mexicanas, además de para todos los atletas jóvenes, ella fue una fuente de inspiración para mí.

"Lo que define el color de tu medalla o el logro que obtengas es la mentalidad con la que salgas".

¿Qué apoyo hay para el Poomsae?

Antes no tenía tanto apoyo como el combate, pero poco a poco, con los resultados que hemos obtenido en mundiales, universidad y en los Juegos Panamericanos ha tenido más auge, la gente se ha fijado más en el Poomsae, y ahora está más apoyado en todos los sentidos pero espero que en poco tiempo ya pueda ser considerado dentro de los Juegos olímpicos. En general el Taekwondo siempre ha Sido apoyado y se ha respondido con resultados. El Poomsae ahora busca ser igualmente reconocido como lo es el combate.

Después de haber obtenido la medalla panamericana ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido?

Pues un par de semanas después me presenté en un evento en el Auditorio Nacional, en donde conocí a Usain Bolt, pero lo más importante es el reconocimiento que tuve que de más de 10 mil personas, es algo inolvidable.

¿Cuáles son tus objetivos después de tan importante logro?

A corto plazo es mejorar día a día para superar otros retos, cómo en octubre que estaremos en el Abierto de Canadá (en octubre), sigue la Copa Presidente en Las Vegas, y eso es para prepararnos para el Campeonato Mundial. Además de seguir representando al Ejército mexicano, que me brinda el apoyo desde que me incorpore en mayo de este año, en donde me ascendieron a cabo tras el logro obtenido y después seguir luchando para llegar a los primeros Juegos Olímpicos representando a México en el Poomsae.

¿Qué consejo le darías a la niñez mexicana?

El mejor consejo que se le puede dar a alguien es que si tienen algún sueño o alguna meta vayan tras el, sin importar lo que les digan, cada día siendo mejor que el anterior y sobretodo hacer todo con pasión. Ser un guerrero en la vida.

