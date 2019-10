Protestan ante Conade por salarios vencidos

Entrenadores y personal operativo del deporte adaptado están dispuestos a llegar hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador, en caso de que la Conade siga sin pagar los salarios ni dar apoyo a sus eventos.

Así lo aseguró hoy el presidente de la Federación Mexicana de Deportes para Ciegos y Débiles Visuales, Efraín Mora García, quien encabezó la protesta de hoy ante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Afirmó que la manifestación de hoy, en la entrada de la Conade, fue de alrededor de 120 personas, entre técnicos y administrativos, además de deportistas que apoyan a sus entrenadores.

Una de las que apoyó la protesta de este lunes fue Daniela Velasco, quien en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 ganó la medalla de oro en los mil 500 metros de atletismo en la categoría T12/T13, presea que presumió la Conade en sus redes sociales.

Técnico y entrenadores exigen el pago de 10 meses de salario, además de pedir apoyo para sus Juegos Nacionales, de donde sale la selección tricolor para eventos internacionales.

Como resultado de la protesta fue recibido Mora García, junto con entrenadores, por Israel Benítez, subdirector de Calidad para el Deporte de Conade.

“Un acuerdo, es que el 18 de octubre va a pagar la Conade los salarios, y otro, es que este martes tenemos reunión para ver lo del apoyo para la realización de los Juegos Nacionales”, compartió el federativo.

Por Conade estuvo también en la reunión Sergio Monroy Collado, subdirector del organismo, quien junto a Israel Benítez adquirió los compromisos ante representantes de las Federaciones Mexicanas de Sordos, la de Silla de Ruedas, de Parálisis Cerebral y también Especiales, estos últimos son los de Síndrome de Down y discapacidad intelectual.

Efraín Mora García es también vicepresidente del Comité Paralímpico Mexicano, organismo que preside Liliana Suárez, quien no estuvo en la manifestación. “Se supone que ella nos debe apoyar allí”.

El directivo estimó que hay un global de entre seis a siete millones de pesos en deuda de salarios. “Le van a pagar a secretarias, contadores, entrenadores y otros y no es un sueldazo, son seis mil u ocho mil pesos mensuales, y el que más gana es un director técnico que es de 25 mil pesos, y nada más son cuatro”.

Comentó que las personas ya estaban muy desesperadas “y por eso nos reunimos para presionar de esta manera. Al principio creía que la tardanza fue por la llegada de la nueva administración, pero enviamos escritos y no hicieron caso”.

Aseguró que no encontraron otra vía más que la protesta y “ahora, ojalá no haya represalias. Si no cumplen el día 18 con el pago, creo que vamos otra vez a protestar en Conade, si no, vamos a ir directo con el presidente y comentarle que no nos hacen caso Ana Gabriela Guevara e Israel Benítez”.

En los Juegos Parapanamericanos Lima 2019m la delegación mexicana obtuvo 55 medallas de oro, 58 de plata y 45 de bronce, para un total de 158, y un tercer lugar en el cuadro de preseas.

