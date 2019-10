'Esta situación no volverá a ocurrir': Leclerc tras pleito con Vettel

El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) aseguró hoy que el conflicto que vivió con su compañero alemán Sebastian Vettel en el pasado Gran Premio de Rusia, cuando le adelantó sin estar eso en los planes del equipo, no se repetirá después de las conversaciones con la escudería.

"Lo más importante es que hemos hablado de ello y nos hemos asegurado de que esta situación no se volverá a repetir en el futuro", afirmó Leclerc este jueves en la rueda de prensa oficial antes del inicio de la actividad del Gran Premio de Japón, que se disputa este fin de semana en Suzuka.

En la última carrera, hace dos semanas en Sochi (Rusia), Vettel, que salió tercero, aprovechó el rebufo ordenado por el equipo y generado por Leclerc, primero de la carrera, para adelantar al británico Lewis Hamilton (Mercedes), pero el piloto alemán adelantó no solo al rival, sino también a su compañero.

Esa situación generó repetidas protestas del piloto monegasco, que había ganado la primera plaza de la salida con la 'pole position' del sábado, y que no recuperó su lugar hasta los cambios de neumáticos, pese a que Ferrari reclamó a Vettel que le dejara pasar en varias ocasiones.

Leclerc reconoció que en Rusia "la situación no estaba clara para ambos pilotos" pero aseguró que ahora sí es así. "Obviamente hubo algún malentendido desde el coche, pero hemos tenido una discusión y todo está claro ahora. Me sentí como si hubiera algún acuerdo desde fuera, que no lo hubo, así que ahora todo está bien", insistió Leclerc al ser preguntado sobre el tema en la rueda de prensa de pilotos.

Preguntado de nuevo, el monegasco aseguró que "todo está bien" aunque admitió que no se ha reunido directamente con Vettel, sino que ambos hablaron con el director del equipo Ferrari, el italiano Mattia Binotto.

"En todos los equipos la prioridad es hacer lo mejor para el equipo. Seb quiere superarme, yo quiero superarle a él, pero la prioridad es hacerlo bien para el equipo", añadió el piloto monegasco, tercero del Mundial de Fórmula Uno con 215 puntos, por delante de Vettel, que suma 194 y es quinto.

