Luchadora de Triple A se retira temporalmente para ser mamá

La luchadora Chik Tormenta anunció que se retirará de los encordados temporalmente para ser madre. Esto lo anunció a través de su página en Facebook.

"Quiero hacer un comunicado tormentozo😐

Antes q nada quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes q les gusta mi trabajo, sin ustedes yo no existiría. Como ustedes saben en mi poder tengo 3 campeonatos, DIVAS NWG de la arena Roberto Paz, AULL de la arena López Mateos y recientemente el campeonato SUPREMO FEMENIL DE MUCHAS LUCHAS, el cual me da mucha tristeza comentarles q quedan vacantes, me hubiera encantado poder defenderlos o perderlos arriba del ring pero por las circunstancias q m encuentro no podrá ser así,gracias a cada una de las empresas, de las Arenas q m abrieron las puertas. ME RETIRARÉ TEMPORALMENTE DE LOS ENCORDADOS😥 El motivo muchos ya la saben, comienza haber vida dentro de mi ser🤰

No quería adelantarme a esta noticia tan hermosa ya q no estamos en buenas condiciones, esta luchando por mantenerse entre nosotros, espero q así sea 🙏 No es una despedida, si no un hasta pronto, y ojala a mi regreso pueda seguir contando con su apoyo. Los quiero" finalizó.

La tapatía ha sido parte de empresas independientes como The Crash y actualmente ha participado en giras con la Triple A.

Chik Tormenta ha sido retadora del campeonato Reina de Reinas de la Tres Veces Estelar en la pasada Triplemanía, donde salió lesionada al caer contra el suelo.

