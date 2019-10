'Se hace una película de nada': Herrera tras polémica con aficionados

Luego de la polémica en la que se vio envuelta la Selección mexicana en su llegada a Bermudas, por no saludar al par de aficionados que los recibió en su hotel, Héctor Herrera aclaró el asunto, pidiendo que no se haga una película, sin conocer la verdadera razón.

El elemento del Atlético de Madrid aseguró que él ya había hablado con uno de los aficionados, quien le pidió que no lo abrazara, para que pudiera mostrar las banderas que llevaron.

"El señor estuvo platicando conmigo antes de la salida, dijo que no quería que lo fueran a abrazar. No creo que haya sido una falta de respeto hacia ellos, porque son sólo dos personas y están hospedados en nuestro hotel", reveló el mediocampista azteca en conferencia de prensa.

Asimismo, aseguró que los jóvenes muchas de las veces no se acercan a la afición por pena, y no por falta de educación. "En mi caso no fue una grosería hacia las personas que están ahí, ellos han tenido la oportunidad de cruzar palabras con algunos jugadores. Siempre intentan hacer una película de nada".

ROL DE LÍDER

Ante una plantilla repleta de jóvenes, Héctor Herrera se muestra contento al tomar la estafeta de líder, asegurando que buscará transmitirles esa confianza que necesitan. "No me incomoda tomar el rol de líder en este equipo, intentaré darle consejos a los jugadores y hacer que se sientan cómodos".

