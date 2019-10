¡Sorpresa! Los Dodgers son eliminados por Nationals

Con una voltereta en la pizarra, cuando estaba abajo tres carreras, Nacionales de Washington completó la obra al ganar 7-3 a Dodgers de Los Ángeles, para avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

En el quinto y último juego de la serie, Nacionales recompuso el camino para llevarse el juego en un duelo intenso montícular que obligó a 10 entradas, y en el octavo inning aparecieron Antony Rendon y Juan Soto con sendos jonrones.

Con estos dos bambinazos empató Nacionales, y en la novena entrada Howie Kendrick bateó con bases llenas para de esta manera consumar el hecho.

Kendrick hizo que Adam Eatom, Anthony Rendon y Juan Soto dejaran el juego a su favor para dar el pase a Nacionales a la Serie de Campeonato.

Las tres anotaciones de Dodgers fueron obra de un vuelacercas de Max Muncy en la primera entrada y que empujó a Joc Pederson a la registradora, y uno más de Enrique Hernández en la segunda entrada.

De esta manera, Nacionales enfrentará a Cardenales de San Luis por la Serie de Campeonato 2019 de la Liga Nacional en los playoffs 2019 de MLB, que comienza el próximo viernes 11.

En tanto que por la Americana, Yanquis de Nueva York espera al ganador de Rayas de Tampa Bay y Astros de Houston.

The Washington Nationals have been the best team in @MLB since May 24.#CLINCHED // #STAYINTHEFIGHT pic.twitter.com/bvclTDSP4P

— Washington Nationals (@Nationals) October 10, 2019