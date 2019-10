Alemania y Argentina. ¡Gigantes en Crisis!

Alemania y Argentina siempre se han caracterizado por ser unas Selecciones top. Con frecuencia se ubican en los primeros puestos del ránking de la FIFA, pero en los últimos tres años, los dos conjuntos han tenido una baja de juego importante, que a su vez, las convierte en unos equipos más del montón, ¿A qué se deben estas crisis?

Alemania

Una selección poderosa, que línea por línea cuenta con jugadores de élite. Si analizamos posición por posición, nos daremos cuenta que son futbolistas muy importantes en sus clubes, y que marcan diferencia. ¿Entonces por qué el fracaso?

Bueno, después de tener un gran proceso en 2012-2013 que terminó con la Copa del Mundo del 2014, los alemanes perdieron el rumbo, podría decir que se cegaron a su realidad, porque selecciones europeas venían apretando fuerte para ser protagonistas en su área.

Los Bárbaros siguieron con un proceso que caducó al poco tiempo de ser campeones del mundo, no supieron cuándo decir: -basta, hasta acá llegó Joachim Löw. Ya sé que cortar de golpe una etapa así es muy difícil, pero era necesario, cosa que no se tomó en cuenta y que hasta la fecha está perjudicando al equipo. Todo mundo pensaba que gracias a la Copa Confederaciones que lograron ganar en el 2017, los alemanes serían candidatos serios al título mundial del 2018, pero no nos dábamos cuenta que venían en una caída en picada horrible y que era muy peligrosa.

El examen final llegó, el mundial de Rusia 2018 debe ser arrancado de las mentes de los alemanes urgentemente, fue de los peores campeonatos mundiales que han ofrecido, en resumen: les ganó México, y Corea del Sur y solo pudieron derrotar a Suecia de último minuto.

¿Qué pasó? El sistema, un poco ambiguo, hizo que el equipo fracasara. Después de ese papelón, muchos pensamos que Joachim Löw estaba prácticamente fuera del banquillo, pero no fue así, y ahora vemos peores consecuencias.

No pueden volver a la élite, en estos momentos Alemania es un equipo más, su cambio generacional es muy bueno, tienen a Sané, Gnabry, ter Stegen, Havertz, Werner; sino se aprovechan a estos futbolistas, seguiremos viendo derrotas y derrotas. Para mí el cambio que necesita Alemania es destituir a Löw y buscar un técnico con otra idea, con otro estilo de juego que se pueda adaptar a los grandes jugadores jóvenes que tienen ahora.

Argentina

La siempre bien amada y odiaba selección Albiceleste es, aunque a muchos no les parezca, un combinado nacional muy poderoso, cuentan con jugadores muy buenos, y su cambio generacional es de los mejores del mundo, si analizamos a los nuevos talentos argentinos, nos daremos cuenta que hay jugadores como Lo Celso, Foyth, Tagliafico, Paredes, Lautaro, etc., que ya son esenciales en sus equipos de Europa, cosa que muy pocas selecciones del continente americano tienen, salvo Brasil y Uruguay.

Entonces, ¿por qué esta crisis? La idea de juego debe ser clara, cosa que no ha tenido Argentina desde el 2014, sí, llegaron a dos finales de la Copa América, pero a la hora de la hora, no pudieron lograr nada, esto causa frustración y decepción en su afición.

Sé que he hablado mucho sobre el cambio generacional de las selecciones del mundo, pero es que hay muy buenas, como Holanda, Bélgica, Francia, y también hay muy malas como Alemania, Argentina, Estados Unidos, etc… Este proceso es muy importante, ya que es la base para el mundial de Qatar 2022. Con esto no estoy diciendo que todos los jugadores de estas selecciones son malos, solo que el desarrollo de este grupo no está funcionando al 100%, y en Argentina toda la culpa recae en el técnico, que es un gran entrenador, pero que no ha encontrado esa fórmula para potencializar todo el gran talento que tiene en sus filas.

Olvidémonos de Messi por un rato, el mejor jugador del mundo está en las últimas de su carrera, no es el mismo de hace 10 años y en su selección cada vez le cuesta más jugar. ¿Qué puede hacer o aportar? Su gran experiencia es vital para los nuevos futbolistas argentinos, estoy seguro que una buena charla con él, antes de un partido decisivo es mejor que un consejo de tu técnico, no estoy diciendo que el entrenador sale sobrando, pero si Messi te dice como jugador, cómo moverte o cómo mínimo correr, sales motivado y sales por todo a la cancha. El problema de la selección Argentina es la mentalidad, si tu líder no te guía o trata de darte ánimos, difícilmente le echarás ganas, o sí lo haces, pero no con la misma pasión.

¿Peor Crisis?

Es muy difícil decir si Alemania o Argentina están por los suelos, ya que tienen situaciones un poco similares, pero la crisis de los argentinos parece un poco más manejable que la de los alemanes; estamos hablando sólo de un cambio de mentalidad, en donde el capitán se ponga hacer su trabajo y guíe a los que vienen detrás de él, es obvio que no es su responsabilidad, pero si no le diste nada a tu país, mínimo deja los cimientos para que se pueda ganar algo en un futuro no muy lejano.

Alemania sí tiene que cambiar hasta el que reparte aguas, el sistema táctico ya caducó y no se ve por donde evolucione o por donde pueda tomar otra forma de juego, sería un verdadero desperdicio que teniendo a tanta joya en sus filas, la selección se vaya al hoyo.

Para mí la peor crisis del momento es la alemana, en donde se tienen que poner a trabajar o harán otro papelón como en Rusia 2018.