F1 pospone clasificación del Gran Premio de Japón por tifón

Lo que se temía, sucedió. El tifón Hagibis ha hecho que la Fórmula 1 posponga la clasificación del Gran Premio de Japón, que se tenía programada para el sábado, pues se prevén fuertes vientos y lluvias ese día en el circuito Suzuka.

La máxima competencia del deporte motor, informó dicha noticia mediante un comunicado emitido en redes sociales, explicando que la clasificación se dará horas previas a la carrera del próximo domingo.

Te puede interesar: 'Se hace una película de nada', Herrera tras polémica con aficionados

"Como resultado del impacto previsto del tifón Hagibis en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 2019, Mobilityland y la Federación Japonesa de Automóviles (JAF) han decidido cancelar todas las actividades programadas para el sábado 12 de octubre. La FIA y la Fórmula 1 respaldan esta decisión en interés de la seguridad de los espectadores, competidores y todos en el circuito de Suzuka", se puede leer en dicho comunicado.

There will be no track action on Saturday because of the forecasted severity of Typhoon Hagibis, with qualifying moved to Sunday morning

Should qualifying be cancelled, the FP2 standings will decide the grid for Sunday's race#JapaneseGP 🇯🇵 #F1https://t.co/A22Br0wfBs

— Formula 1 (@F1) October 11, 2019