México sigue con vida en busca de un boleto a Juegos Olímpicos

México avanzó a la fase de cuartos de final del Campeonato Continental NORCECA de Voleibol de Sala Femenil al ganar 3-0 a Trinidad y Tobago, para enfrentar a Canadá en busca de un pase al clasificatorio a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

En el duelo, que tuvo lugar en la cancha del Coliseo Roberto Clemente de San Juan, Puerto Rico, el cuadro mexicano no tuvo problemas para ganar 25-14, 25-7 y 25-10 y ubicarse en el tercer lugar en el Grupo B y su rival en turno será Canadá en la etapa de cuartos de final.

México busca ganar uno de los tres puestos disponibles para el clasificatorio olímpico final four de Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol (NORCECA) en enero.

En el duelo con las caribeñas, el conjunto nacional no tuvo problemas para tomar ventaja en todos los elementos de juego, ataques (37-14), bloqueos (4-0) y puntos de servicio (14-3). Además, se benefició de 20 errores de su rival y cometió 14.

La mejor mexicana fue Karina Flores con 11 puntos, luego Grecia Castro con nueve puntos, María Fernanda Rodríguez y Sirenia Gómez con ocho cada una. Por el conjunto trinitario, la mejor en la cancha fue Kiune Fletcher con siete.

En otros de los juegos, las anfitrionas Puerto Rico avanzaron a las semifinales al ganar a Canadá 3-0 (25-23, 25-22, 25-18) y sellaron su boleto a la eliminatoria Olímpica de NORCECA.

