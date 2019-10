Marchesín: "Es un plus jugar en el Porto porque a uno lo ven más que en México"

Lionel Scaloni, técnico de la Selección Argentina ha considerado darle la titularidad al guardameta del Porto, Agustín Marchesín, quien disputará su segundo encuentro de inicio en esta Fecha FIFA cuando se enfrenten este domingo a su similar de Ecuador.

Marchesín se ha comenzado a consolidar como el técnico titular del nuevo proceso de Scaloni de cara a los siguientes compromisos internacionales como lo son la Copa América y las eliminatorias mundialistas.

En entrevista para TyC, el ex arquero del América explicó la diferencia que para él ha representado jugar en un club europeo como el Porto, a diferencia de estar en el futbol mexicano, en donde no se sentía tomado en cuenta en su totalidad por el cuerpo técnico de la albiceleste.

Es un plus jugar en Porto porque tal vez a uno lo ven mucho más en Argentina. Yo siempre dije que la Liga MX es muy buena, muy competitiva. Yo me sentí muy bien allá y me siento muy bien en el Porto, por suerte el presente es muy bueno y tengo la confianza de todos mis compañeros. Más allá de la liga en la que uno juegue, es tratar de responder día a día para poder estar acá (en la selección) y que Scaloni lo vea a uno bien”, explicó.

Agustín Marchesín también aseguró que para la prensa argentina es más sencillo voltear a ver a sus arqueros a nivel nacional y que jueguen en Europa, pues para el guardameta del Porto, jugar en otro país quita reflectores en los medios y hace que no sean tomados en cuenta algunos jugadores.

“Es muy difícil llegarle a la gente al periodismo jugando fuera de Argentina. Le pasó a Franco Armani cuando jugaba en Atlético Nacional. Porque el periodismo argentino influye mucho en la opinión pública”, agregó.

