Vettel se queda con la Pole en el GP de Japón, 'Checo' largará en el puesto 17

Sebastian Vettel quiere reencontrarse con la victoria dentro de la Fórmula 1 y en la clasificación de este domingo previo a la carrera en el circuito de Suzuka, demostró que Ferrari aún tiene potencial para pelear ante Mercedes en la recta final de la temporada.

En una sesión de clasificaciones en la que el viento fue factor determinante para algunos de los pillotos, Ferrari se consagró logrando el 1-2 previo al GP de Japón. El alemán, Sebastian Vettel marcó el mejor tiempo en la tercera sesión, registrando 1:27.064, con lo cual fue suficiente para hacerse de la Pole Position y relegar a las flechas plateadas a la segunda linea en la parrilla de salida.

A great start to the day for Sebastian Vettel and @ScuderiaFerrari ! 🙌 #JapaneseGP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/Gy2N6O5S4N

Su compañero de equipo, Charles Leclerc sufrió para encontrar el rítmo adecuado de vueltas a diferencia de Vettel, pero le alcanzó para quedarse con el segundo puesto en la parrilla. Mientras que los hombres de Mercedes, Valtteri Bottas y Lewis Hamilton no tuvieron la mejor de las clasificaciones en Japón con lo que largarán en tercer y cuarto lugar respectivamente.

La mala noticia para el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez es que el jalisciense no pudo pasar de la primera ronda de clasificación, debido a problemas aerodinámicos con su monoplaza, lo cual en conjunto con los fuertes vientos de Japón hicieron que el piloto de Racing Point tenga que largar desde la decimoséptima posición y apelar a tener una gran estrategia dentro de la carrera para remontar puestos y así sumar unidades.

El resto de la parrilla de salida está conformado por Max Verstappen y Alexander Albon, quienes iniciarán en quinta y sexta posición, seguidos de los hombres de McLaren, Carlos Sainz y Lando Norris en séptima y octava posición, mientras que el top 10 lo completan Pierre Gasly y Romain Grosjean.

CLASSIFICATION: END OF QUALIFYING

Confirmation of a @ScuderiaFerrari front row lockout, as Sebastian Vettel secures his fifth pole at Suzuka 👏#JapaneseGP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/7VTkYiPEv5

— Formula 1 (@F1) October 13, 2019