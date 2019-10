Papa se equivoca e incluye en mensaje a los Saints de la NFL

El Papa Francisco podría necesitar un poco de ayuda para manejar sus redes sociales.

Y es que el líder de la Iglesia católica reconoció este domingo a los cinco nuevos santos: el cardenal John Henry Newman, Giuseppina Vannini, Mariam Thresia Chiaramel Mankidiyan, Dulce Lopes Pontes y Marquerite Bays, que fueron canonizados por el Sumo Pontífice en el Vaticano.

Sin embargo, solo había un problema: Su Santidad usó accidentalmente un hashtag de emoji para los New Orleans Saints, el equipo de la NFL.

El mensaje desató múltiples bromas sobre quiénes serían los nuevos jugadores que tomarían los Saints o que el equipo de Nueva Orleans sería el próximo en ganar el Super Bowl.

Today we give thanks to the Lord for our new #Saints. They walked by faith and now we invoke their intercession.

— Pope Francis (@Pontifex) October 13, 2019