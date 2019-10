Petr Cech debuta en hockey parando dos penaltis y es nombrado MVP del encuentro

Un peculiar casco fue el que mostró Petr Cech en su debut con el conjunto de hockey del Guilford Phoenix de Inglaterra, en él se pueden apreciar los dos escudos de los clubes con los que el ex arquero leyenda de la Premier League militó en el futbol inglés.

Sin desconocer sus habilidades como guardameta, Petr Cech tuvo un debut de ensueño en las pistas de hielo en donde el Guildford Phoenix derrotó 3-2 al Swindon Cats y en donde el ex arquero de los ‘Blues’ y los ‘Gunners’ detuvo dos penaltis para así conseguir su primer triunfo como jugador de hockey.

El ex guardameta checo de 37 años de edad, reveló que el hockey también fue una de sus grandes pasiones desde niño y que cumplió un sueño al debutar en dicho deporte.

“Después de 20 años de futbol, será una experiencia maravillosa jugar al deporte que me encantaba ver y jugar de niño”, explicó Cech.

