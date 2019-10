Atlas se solidariza con jugadores que no cobran en Veracruz

El futbol es una industria que mueve millones de dólares al rededor del mundo. Pero existen casos en los que la economía es precaria, como sucede actualmente con el Veracruz. Pese a que existían adeudos ya conocidos, la Federación Mexicana de Futbol permitió el registro del club para el actual torneo. Ahora, los jugadores tienen meses sin cobrar y amenazan con parar. El técnico del Atlas, Leandro Cufre, asegura que se solidariza con ellos, como compañeros de gremio.

“Hay que ver bien cómo sería el tema porque hay un protocolo que seguir. Si vas a la Liga y no te escuchan, la Asociación de Jugadores no lo puede resolver, seguramente se irá por el camino de ser solidario con los compañeros y colegas que no reciben lo que tendrían que recibir. Toda persona que trabaja, necesita ser remunerada. Si trabajas y no te entra nada, cómo pagas la colegiatura de tu hijo, la renta de tu casa o comer, se hace difícil. Uno tiene que ser solidario con los compañeros que lo pasan mal como en algún momento nos ha pasado a nosotros”, explicó este lunes.

Te puede interesar: Tigres es el mejor equipo mexicano, según Football World Rankings

Hoy, el argentino es técnico del Atlas y recuerda que cuando fue jugador del mismo club pasó por algo similar. “En su momento, cuando estuvimos pasando momentos difíciles, siempre tratamos de arreglarlo internamente porque había buena predisposición de la directiva. Lamentablemente no se recaudaban los fondos, pero hubo buen diálogo. Hasta hoy tengo buena relación con ellos, con Carlos Martín del Campo (entonces presidente) y Víctor Flores Cosío (vicepresidente). Entendía que no podían recaudar el dinero para pagar y era momento de defender cada uno lo suyo. Pero nunca dejamos de entrenar y nunca nos volteamos la playera mientras estuve yo como capitán”, detalló.

La meta: calificar antes del descanso

Leandro Cufré también estableció una importante meta: Atlas descansará en la fecha 18, por eso, desde el partido de la jornada 17 espera amarrar el boleto a la Liguilla. El técnico argentino no quiere llegar sin el boleto asegurado al último partido de la fase regular, después de una larga pausa no solo por el descanso, sino porque se cruza una fecha FIFA.

“Ya no hay rivales a modo esa es la realidad, somos muy conscientes de cómo inició el torneo, de cómo agarramos el equipo, en qué situación estaba y hoy dónde está. No fue nada fácil, pero no hemos conseguido nada, nos quedan partidos durísimos. Todavía nos queda una jornada de descanso y debemos llegar a la jornada de descanso con el objetivo ya cumplido”, señaló.

“Eso sería lo ideal faltarían dos jornadas por jugarse y si tuviéramos eso sería fantástico. Muchas veces llegas al último minuto pensando si entras o no. Nosotros queremos llegar a las últimas dos jornadas ya calificados. Es algo muy difícil, pero lo intentaremos porque es la idea, lo que esperamos como plantel, técnico y directiva, darle esa alegría a la afición”, concluyó Leandro Cufré.

Envía mensaje a Jaime Lozano

Por otra parte, el técnico Leandro Cufré pidió al entrenador de la Selección Sub-22, Jaime Lozano, que no generalice cuando pide a los clubes de Primera División mayor apoyo para los futbolistas jóvenes. Asegura que Atlas si lo hace y que en su momento “Jimmy” no lo hizo.

“Tenemos convocados a Selección Mexicana, tenemos uno en la 17, en la 20 tres más y en la mayor tenemos dos más. Estamos sirviendo a la Selección y vamos primeros en cantidad de minutos a jóvenes. A veces cuando uno escucha también al entrenador de la juveniles o de la 22 (Jaime Lozano) que dice que hay que animarse… hay que tener cuidado de no generalizar, porque sí le estamos dando muchísimo a la selección. No hay que generalizar porque también fue técnico de un equipo y no me acuerdo que haya puesto juveniles como ponemos nosotros. Entonces hay que tener cuidado y no generalizar”, sentenció el técnico del Atlas.

Te recomendamos