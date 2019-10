Aficionados mexicanos ignorados en Bermudas acuden al Estadio Azteca

La pareja de aficionados de la Selección mexicana que acudieron a Bermudas, para recibir al equipo en su hotel de concentración y que fueron ignorados por los jugadores, se encuentran en el Estadio Azteca para apoyar al Tricolor -en el duelo ante Panamá de la Liga de Naciones Concacaf- pese al incidente en la isla caribeña.

Se escucha el ‘¡eh p…!’ en el juego entre México y Argentina

Perro Bermúdez presume foto de cuando tenía cabello

“Ahí está el video, no nos sentimos ofendidos pero sí no nos saludaron, la verdad”, declaró Gabriel Galván al sitio Mediotiempo.

De igual forma señalaron que llevan 12 años apoyando al conjunto azteca. Nos pueden ver en la tele, todos los reportajes, llevamos 12 años sin faltar a un solo juego eliminatorio, oficial, a esta Nations League, Mundiales, Copa América y vamos a seguir, estuvimos en Bermuda, éramos dos”, comentó.

Tú qué sabes de lealtad si no conoces a OLA VERDE 🇲🇽🔝 Aquellos aficionados que hace unos días viajaron a Bermudas para recibir al Tri, hoy se encuentran en el Azteca 🏟 pic.twitter.com/chXXS041BU — MedioTiempo (@mediotiempo) October 16, 2019

Galván también reveló que no hubo convivencia con los futbolistas pero que en otros viajes si se ha dado. “Adentro no, eso es una inconsistencia esta ocasión, la verdad es que no hubo (convivencia) pero sí es cierto que en otros países, en otros viajes sí lo ha habido, entonces ahí no sé, hubo alguna confusión, pero eso es la realidad de las cosas”, compartió.

Por último, la pareja de Gabriel compartió al mismo portal que al otro día si se pudo tomar una foto con Héctor Herrera y Chucky Lozano