El aparatoso vuelo de un coche en la Nascar: '¡Mamá estoy bien!'

Vaya susto el que se llevó el piloto Brendan Gaughan durante una de las carreras de la Nascar en Estados Unidos, luego del aparatoso accidente que tuvo en su coche, del cual, por fortuna, salió ileso, aunque sí dejó fuertes imágenes.

En el video publicado en redes sociales, se puede observar como el carro da una vuelta en el aire, para después tener un fuerte impacto al caer, hecho que resultó aparatoso, aunque posteriormente, el piloto de 44 años de edad, le tomó con sentido del humor.

"¡Mamá, estoy bien! Es sólo una vuelta de campana. No me he hecho daño. Lo prometo", bromeó el estadounidense tras el acontecimiento.

"Mother, it's OK. It's just a flip. It didn't hurt. I promise!" 😂

After a scary-looking flip, @Brendan62 is OK and has a smile on his face. pic.twitter.com/iileYq1kux

— NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) October 14, 2019