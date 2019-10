Nationals humilla a Cardinals y se pone a un triunfo de la Serie Mundial

De nuevo la combinación perfecta de un pitcheo hermético del abridor Stephen Strasburg y un bateo oportuno y productivo del segunda base Howie Kendrick fue la clave que permitió esta noche a los Nacionales de Washington vencer por 8-1 a los Cardenales de San Luis en el tercer partido de la Serie de Campeonato del Viejo Circuito, que dominan por 3-0 al mejor de siete.

Una victoria más, que los Nacionales podrían conseguir en el cuarto partido, a disputarse mañana, martes, en el mismo escenario del Nationals Park, y conseguirían por primera vez en su historia llegar a la Serie Mundial.

Strasburg lanzó una joya de pelota durante siete entradas al espaciar siete imparables con una carrera permitida, que no fue limpia, y se encargó de silenciar de nuevo al bateo de los Cardenales, que habían hecho algunos cambios en la novena de cara a darle vida a su ofensiva.

La victoria fue para Strasburg (1-0), que no dio bases por bolas y abanicó a 12 bateadores después de realizar 117 lanzamientos y colocar 84 en la zona del "strike".

El lanzador derecho tiene ahora en la postemporada un promedio de efectividad de 1.10 solo superado por el legendario Sandy Koufax (0.95) entre los abridores que salieron como mínimo cinco veces al montículo para iniciar los partidos.

Strasburg acumula cinco bases por bolas y 57 ponches en 41 entradas de trabajo como abridor. El relevista dominicano Fernando Rodney le quitó la pelota a Strasburg y lanzó perfecto el octavo episodio con dos ponches monumentales.

Mientras que el también relevista derecho Tanner Rainey se encargó de sacar los tres últimos "outs" del partido con otros dos bateadores de los Cardenales abanicados.

La ofensiva de los Nacionales la encabezó de nuevo Kendrick, que se ha convertido en el jugador clave desde que comenzó la postemporada a la que llegó sin tener su mejor toque de pelota.

Pero ha surgido encendido tanto en la Serie Divisional ante los Dodgers de Los Angeles, cuando dio el gran slam en el decisivo quinto partido, y ante los Cardenales se fue de 5-3 con tres carreras impulsadas y dos anotaciones.

Kendrick ha impulsado ocho carreras en los últimos cuatro partidos de playoffs con los Nacionales y el segundo doblete que pegó frente a los Cardenales les permitió ponerse con parcial de 5-0 que sería el decisivo para que el abridor Jack Flaherty se fuese a las duchas.

La pizarra comenzó a moverse en la parte baja de la tercera entrada cuando el jardinero derecho Adam Eaton pegó sencillo al centro contra Flaherty y anotó el guardabosques central Víctor Robles que volvió a la novena de los Nacionales.

Luego llegaría en la misma entrada los dobles impulsadores del tercera base hispano Anthony Rendón y de Kendrick para el parcial de 4-0.

Kendrick volvería a pegar doblete, su segundo del partido, en el quinto episodio y los Nacionales anotaron la quinta carrera que les aseguraba la tercera victoria consecutiva.

Antes de concluir la entrada el primera base Ryan Zimmerman también pega doblete que ponía a Kendrick en la registradora con la sexta carrera del partido.

Mientras que Robles tuvo un regreso triunfal como titular al irse de 4-2 con dos carreras anotadas y una impulsada después de pegar cuadrangular solitario en la parte baja de la sexta entrada para el parcial de 7-1.

El gran derrotado fue Flaherty, quien apenas duró cuatro entradas en el montículo después de ser castigado con cinco imparables y cuatro carreras limpias.

Flaherty (0-1), de 23 años, dio dos bases por bolas y abanicó a seis bateadores rivales después de realizar 78 lanzamientos y 49 fueron colocados en la zona buena.

El cuarto partido tendrá como abridores estelares al novato Dakota Houston con los Cardenales, mientras que el equipo de Washington sacará al montículo al zurdo Patrick Corbin.

The Washington Nationals have been the best team in @MLB since May 24.#Strasmas // #STAYINTHEFIGHT pic.twitter.com/kfRSg3fh9L

— Washington Nationals (@Nationals) October 15, 2019