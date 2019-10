'No ganar un título en 22 años, no es un fracaso': Víctor Garcés

Para algunos equipos no obtener un título de Liga MX en una temporada es un fracaso; sin embargo, para Cruz Azul no es así, aún cuando suman más de dos décadas sin obtener el campeonato local.

"Para nosotros no ganar un título no es un fracaso, porque no es nuestro único objetivo", mencionó a ESPN, Víctor Garcés, vicepresidente de la Cooperativa.

En este mismo punto, el directivo afirmó que se debe realizar un análisis interno, y detectar las razones específicas por las cuales la novena estrella no ha llegado. "Si no conseguimos la novena, tenemos que hacer una reflexión en lo que estamos fallando nosotros", aseguró.

DEMANDA A BILLY FUE PARA PROTEGERLO

Garcés fue interrogado sobre la demanda que realizó en contra de Guillermo Álvarez, asegurando que si lo hizo, fue únicamente para protegerlo. “Lo estoy cubriendo de un posible ataque de las personas que han sido bastante agresivas. Lo estoy protegiendo de una contrademanda, para que tenga que rendirme cuentas a mí y no a otras personas”, señaló.

Víctor negó que anhele el puesto de Billy Álvarez, razón por la que continuará protegiéndolo y seguir trabajando en conjunto.

