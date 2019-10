Razones para entender la crisis de Veracruz

Durante el último año, los Tiburones Rojos del Veracruz se convirtieron oficialmente en el peor equipo de la Liga MX, al llegar a los 40 partidos consecutivos sin conocer el triunfo -entre Liga y Copa-, pues la última vez que consiguieron la victoria fue el 25 de agosto de 2018, venciendo por la mínima a los Xolos de Tijuana.

Te puede interesar: "Liga de Naciones no beneficia al Tricolor", Vucetich

Pero no es obra del destino la severa crisis por la que atraviesa el conjunto jarocho, pues una serie de malas decisiones, los han llevado hasta lo que hoy son. Por ello, aquí te platicamos algunas de las razones para entender la problemática de los escualos:

DECISIONES DIRECTIVAS

Si bien es cierto que el futbol mexicano carece de buenos directivos, existen unos peores que otros, tal es el caso de Veracruz. La directiva comandada por Fidel Kuri ha dejado mucho que desear durante su gestión, gracias a sus polémicas declaraciones y acciones, que lo llevaron a ser suspendido en 2016 por un año, luego de agredir físicamente a Edgardo Codesal, ex titular de la Comisión de árbitros.

ECONOMÍA

Aunque no es pretexto, sí es una realidad. El tema económico en los jarochos va de mal en peor, siendo el resultado de malas inversiones de tiempo atrás. Hoy sufren bastante en este punto, al grado de que tienen adeudos de tres a seis meses con la mayoría de sus jugadores.

PLANTEL

La plantilla de los escualos es bastante limitada, pues precisamente por el tema económico, no pueden llevar a jugadores de calidad, además de que actualmente la FIFA les prohibió realizar fichajes, hasta que no le paguen el más de millón y medio a su ex jugador, Matías Cahais, uno de los tantos casos de adeudos que tienen.

DESCENSO

Por si fuera poco, el Veracruz continúa batallando por no descender, aunque los números lo tienen totalmente hundido en la porcentual. Es importante señalar que el pasado año futbolístico perdieron su lugar en la Primera División, pero con las nuevas reglas, pagaron 120 millones de pesos a la Federación Mexicana de Futbol, para mantenerse en el máximo circuito, aunque si nuevamente descienden, ahora la multa será de 20 millones de dólares; es decir, 380 millones de pesos, aproximadamente.

SILENCIO DE JUGADORES

Los elementos del Veracruz poco han manifestado sobre la severa situación por la que atraviesan, y aunque sus razones tendrán, se ve poco probable que puedan hacer ruido. Carlos Salcido, fue uno de los jugadores que admitió la crisis en la que están: "No tenemos miedo de denunciar los adeudos, la realidad es que acá ha habido temas y negociaciones”, señaló el mexicano.

TE RECOMENDAMOS