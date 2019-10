Dueño del Veracruz resolverá problemas de adeudos la próxima semana

Fidel Kuri, dueño del Veracruz, aseguró que a más tardar la próxima semana quedará resulto el tema de los adeudos con los jugadores.

"Se ha hablado con ellos, ha habido comunicación, no sé por qué tanto alboroto, yo me estoy dedicando a resolver un problema que existe. La situación del Veracruz la conocen todos, está en los medios; cuando presenté a (Raúl) Arias dije que había unas deudas con los jugadores y se están cubriendo”, declaró en entrevista para MARCA Claro.

Kuri Grajales reconoció que con algunos jugadores sólo tiene un acuerdo verbal pero que todos recibirán su paga. "No es que no haya contratos, hay contratos que jugadores no quisieron firmar porque tenía condiciones de resultados, prefirieron verbalmente y verbalmente los tenemos. Juegan, van a cobrar bien, el problema es que no los firmaron muchos y esas son las consecuencias, pero mi palabra vale más que un contrato. Ellos realmente van a cobrar. Estoy calculando que la próxima semana”, comentó.

"Tienen acuerdos conmigo, personales, y esos valen más, la próxima semana debe estar resuelto el tema. Son etapas que pasan, dinero que se pagó que no correspondía pagar y si me hizo un hueco en mis finanzas, uno se programa para no tener problemas y me toco pasar por este bache y lo vamos a sacar”, afirmó el empresario.

Por otro lado señaló que los problema de adeudos que tiene son culpa de la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol (FMF). "Todo lo que le está pasando al Veracruz fue ocasionado por la misma liga, la misma Federación Mexicana de Fútbol; simplemente no tiene por qué haber adeudos de (Rafael) Herrerías, de Mohamed Morales, de otros dueños de equipos que estuvieron antes que yo y pues me los cargaron a mí. Me ocasionó un desequilibrio, entonces es un tema que se provocó por pagar deudas que no me correspondían”, agregó.

Las palabras de Fidel Kuri llegan después de que Álvaro Ortiz, presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas, declarara a Fox Sports que los jugadores de los Tiburones Rojos no se presentarán al encuentro de la jornada 14, ante los Tigres.

“Se llegó a una decisión, la decisión es que no se va a jugar el próximo viernes. Hoy no va a haber otra voz más que la mía como presidente de la Asociación. Entonces hoy está firme la decisión de los jugadores del Veracruz y lo vamos a apoyar. Hemos tenido contacto de otros jugadores que han mostrado el apoyo y es un llamado a todos para ser solidarios con esta situación que es real y que no podemos esconderla”, informó Ortiz.