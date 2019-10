Atacan a jugadoras españolas por hacer pública su relación

View this post on Instagram

Sabes? es muy triste ver que hay gente como esta hablando de semejante manera, ya que tienen argumentos muy vacíos. Muchos también dicen que damos asco, o que está de moda…que no han elegido al chico adecuado…. y muchas cosas más…No voy a publicar cada una de las barbaridades a las que día a día nos enfrentamos por estar con una persona del mismo sexo.. Si yo pudiera volver atrás y escoger entre géneros y condiciones sin duda elegiría NO SER COMO TÚ, ya no hablo de las opiniones que cualquiera de todos ustedes puedan dar, sino del respeto. La felicidad de nosotros, DE LAS PERSONAS, no dependen de la sexualidad, de la religión ni de la raza, consiste en el bienestar de lo que nos rodea, en querer a quienes tenemos al lado, en no hacer daño a la gente por como son o puedan llegar a ser en respetar, EN QUERERTE A TÍ MISMO, Y gente como ustedes no tienen ninguno de esos factores. ASIQUE SIENTO DECIR QUE [email protected] SÍ, Y encima somos valientes de mostrarlo y hacerlo ran natural como cualquier otra condición.