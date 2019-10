Hristo Stoichkov llora por los actos racistas en Bulgaria

El histórico futbolista búlgaro, Hristo Stoichkov, pidió una sanción ejemplar para el futbol de su país, además de que no pudo contener las lágrimas, por los actos de racismo que se presentaron durante el juego ante Inglaterra de las eliminatorias de la Eurocopa 2020.

Fallece boxeador Patrick Day por lesiones cerebrales

Fuerza Guerrera ya tiene fecha para su retiro

En el partido del pasado lunes, un sector de la afición de Bulgaria insultó a los jugadores negros de inglaterra, realizando ruidos de monos, y realizaron el saludo nazi.

Ante esto, Stoichkov fue cuestionado por una compañera sobre cuál sería la solución para este problema a lo que el ex futbolista contestó: “Hay que ser duro, cinco años sin participar los equipos (en competencias europeas) y la Selección para que de una vez por todas esos drogadictos no estén. Las personas en Bulgaria no merecen sufrir así por ellos".

Tras decir esta palabras no pudo evitar llorar mientras continuaba el programa de TUDN.

Por lo mientras, en Sofía, Bulgaria, seis personas fueron detenidas por haber participado en los desmanes durante el partido. Además de que el martes el presidente de la federación búlgara de futbol renunció a su cargo y las fuerzas especiales de la policía allanaron las oficinas de la federación.